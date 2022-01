Ich wurde positiv auf das Coronavirus getestet und liege mit Fieber und Kopfschmerzen im Bett. Kann ich die Ferienwohnung annullieren?

Ja, das können Sie – allerdings kaum kostenlos. Der Vermieter kann seinen Teil der Vereinbarung nämlich noch einhalten. Dass Sie krank sind und nicht anreisen können, liegt in Ihrem Risikobereich. Sie schulden dem Vermieter sogar den vollen Betrag. Es sei denn, Sie hätten miteinander besondere Rücktritts- oder Annullationsbedingungen vereinbart. Werfen Sie also am besten einen Blick in den Vertrag.