Doch die Ernüchterung folgte prompt: Das Programm basiert fast ausschliesslich auf einer App. Baier, digital wenig versiert und körperlich eingeschränkt, scheiterte an der Umsetzung. Knapp zwei Wochen später bat sie um die Vertragsauflösung. Die Firma lehnte jedoch ab. Laut den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sei eine Kündigung nur aus «wichtigem Grund» möglich. Dass Baier mit der App nicht zurechtkam, zählte für die Firma nicht als solcher.