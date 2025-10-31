Beobachter: Julia Meier, der Parallelbericht gibt der Schweiz in der Umsetzung der Istanbul-Konvention die Note 3,0. Weshalb?

Julia Meier: Wir haben im Bericht verschiedene Aspekte der Umsetzung untersucht. Dabei sind uns drei Punkte besonders aufgefallen: Erstens gibt es grosse kantonale Unterschiede. Es hängt vom Wohnort der Frau ab, ob sie Zugang zu einem Frauenhaus oder zu einer Spurensicherung erhält. Zweitens fehlen finanzielle Ressourcen, sowohl bei zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in diesem Bereich arbeiten, als auch beim Staat, der für Massnahmen zur Umsetzung ein zu kleines Budget vorsieht. Erst kürzlich hat der Bundesrat im Rahmen des Entlastungspakets 2027 beschlossen, die Finanzhilfen für Ausbildungen im Bereich Opferhilfe zu streichen.