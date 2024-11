Höheres Risiko für Falschinformation

KI spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Informationsbeschaffung: So gibt ein Fünftel der Jugendlichen an, Tools wie Chat GPT zu Informationszwecken zu nutzen – doppelt so viele wie jene, die sich dafür bei Portalen von Zeitungen, bei Dokus oder Internetradios umschauen.



Diese Nutzung würde nicht nur das Risiko erhöhen, dass Falschinformationen verbreitet werden, sondern könnte auch rechtlich problematisch sein. Etwa, wenn sich ein Maturand Goethes Klassiker «Faust» von Chat GPT erklären lässt – und so prompt die Bestnote schafft.