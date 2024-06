Was gut gemeint ist, kann manchmal böse enden. Das musste auch ein Mann aus dem Kanton Bern erfahren: Der 63-Jährige wollte Anfang März andere Nutzer vor einem möglicherweise betrügerischen Angebot auf Facebook warnen. So schrieb er unter das Angebot einer Frau, die eine Autobahnvignette Digitale Lösung Was Sie zur neuen E-Vignette wissen müssen zum Preis von 37 statt 40 Franken verkaufen wollte, die User sollten das Profil der Anbieterin prüfen.