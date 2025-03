Viel Leid durch Fehlbehandlungen

«Die Zustände in Littenheid haben bei den betroffenen Patienten und deren Angehörigen unendlich viel Unheil angerichtet. Ich bin sehr erleichtert, dass das Bundesgericht so entschieden hat», sagt Gabriella Hagger zum Beobachter. Sie ist Mutter einer von den Fehlbehandlungen betroffenen Patientin. Für ihren Mut, mit der Leidensgeschichte ihrer Familie an die Öffentlichkeit zu gehen, wurde sie 2022 für den Prix Courage des Beobachters nominiert.