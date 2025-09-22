Tipp: Holen Sie sich Unterstützung. Treffen Sie jemanden, der innerhalb Ihrer Firma schon Karriere gemacht hat. Etwa zum Lunch oder in der Kaffeepause. Die meisten geben ihre Erfahrungen gern weiter. Wenn es keine solche Möglichkeit gibt, können Sie auch nach einer Networking-Gruppe für Frauen suchen oder sich durch Expertinnen beraten lassen.