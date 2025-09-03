Darf auf einem Produkt das Schweizerkreuz abgebildet sein?

Nur wenn es tatsächlich und nachweislich aus der Schweiz kommt (siehe unten «Wann kommt ein Naturprodukt aus der Schweiz?»). Es darf damit aber keine Verbindung zur Eidgenossenschaft vorgetäuscht werden. Eine Wasserflasche darf mit dem Schweizerkreuz geschmückt sein, wenn der Inhalt aus einer Schweizer Quelle stammt. Auf einer Uhr aus China darf hingegen kein Schweizerkreuz abgebildet sein.