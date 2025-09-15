Zudem sollen drei von elf Privatpraxisinhaber an Attins Klinik 2023 die Privathonorar-Obergrenze überschritten haben. Zwei andere hätten öfter auf eigene Rechnung Privatpatienten behandelt, als es gemäss Reglement erlaubt wäre. Wer diese fünf Personen sind, sagt der Bericht nicht. Aber die Revisionsstelle der Universität kritisiert ein fragwürdiges Klima an der gesamten Klinik, an der sich «ein Taktieren um die Obergrenze» feststellen lasse.