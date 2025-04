BAG fordert besseres Angebot für Betroffene

Long Covid Kids geht aufgrund von Schätzungen, die auf Studien aus Grossbritannien und den USA basieren, davon aus, dass in der Schweiz rund 18’000 Kinder und Jugendliche von Long Covid betroffen sind. Etliche davon zusätzlich von myalgischer Enzephalomyelitis (ME), einer neuroimmunologischen Erkrankung, oder vom Chronic-Fatigue-Syndrom (CFS). ME/CFS tritt hauptsächlich nach einer Virusinfektion auf. Die Krankheit äussert sich in extremer Erschöpfung und in einer Zustandsverschlechterung schon nach geringer körperlicher oder geistiger Belastung.