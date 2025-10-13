SP fordert Transparenz

Eine Beobachter-Umfrage bei den Parteien zeigt: Alle anerkennen das Problem, doch nur die SP handelt. Sie wird vom Bundesrat einen Bericht verlangen, der Preisbildung, Lieferketten und Produktionskosten offenlegt. Die SP will auch wissen, welche Rabatte Leistungserbringer und Versicherer in den letzten zehn Jahren ausgehandelt haben – und warum diese nicht vollständig an die Patienten weitergegeben wurden.