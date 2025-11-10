Post haftet nur bis 500 Franken

Als die Suters informiert werden, dass der Schuldbrief nun wieder bei der Bank ist, wollen sie kein Risiko mehr eingehen und holen ihn persönlich ab. «Wir waren sehr überrascht», sagt Suter. Denn der Schuldbrief war überhaupt nicht beschädigt. «Was die Post mit dem Brief während satter 13 Tage im Verteilzentrum Eclépens gemacht hat, bleibt für uns ein Mysterium.» Für die Umtriebe erhält das Ehepaar von der Post einen Gutschein über 60 Franken.