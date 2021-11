Eine Hypothese lautet, dass das Braten von Speisen, speziell von Fleisch, bahnbrechend gewesen sei in der Evolution. Denn von nun an musste weniger Energie in die Verdauung der Nahrung gesteckt werden. Durch Garen wurden gewisse Nahrungsmittel vorverdaut oder überhaupt erst geniessbar, zum Beispiel Stärkehaltiges. Die Kauleistung konnte verringert werden, und der Magen-Darm-Trakt hatte weniger Arbeit zu leisten. In gleichem Masse, wie sich das Gebiss verkleinerte und der Darm schrumpfte, wuchs das Gehirn.