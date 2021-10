Jeder kennt sie, die kleinen Aussetzer: Der Name einer Person kommt einem einfach nicht in den Sinn; man steht im Keller und weiss nicht mehr, was man dort eigentlich wollte. Das sind ganz normale Formen der Vergesslichkeit. Der Geist ist zerstreut und nicht bei der Sache. Dagegen hilft, achtsamer zu handeln Stressbewältigung Die Magie der Rosine .