Wieso schauen wir in den Affenkäfig und nicht umgekehrt – obwohl Menschenaffen fast 99 Prozent der Gene mit uns teilen? Das Hirn von Schimpansen und Orang-Utans ist ein Drittel so gross wie das der Menschen, aber entscheidend ist die Anzahl Neurone pro Fläche, die Geschwindigkeit der Signalübermittlung und das Netzwerk an synaptischen Verbindungen Beobachter-Rätsel Wie kommunizieren Nervenzellen? zwischen den Nervenzellen.