Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie das Buch «Feuer und Glut» oder einen Volg-Gutschein im Wert von 20 Franken. Mitmachen lohnt sich!