Beobachter-Wochenquiz 39
Von Zugchaos bis Zoff mit dem Chef – raten Sie sich durch die Nachrichten
Wissen zahlt sich aus. Zeigen Sie, was Sie gelesen und behalten haben – und sichern Sie sich mit etwas Glück einen attraktiven Preis.
Lesezeit: 1 Minute
Haben Sie diese Woche aufmerksam mitgelesen? Unser Beobachter-Wochenquiz stellt Sie auf die Probe. Beantworten Sie fünf Fragen und testen Sie Ihr Wissen zu den Themen der Woche. Mit etwas Glück gewinnen Sie das Buch «Feuer und Glut» oder einen Volg-Gutschein im Wert von 20 Franken. Mitmachen lohnt sich!
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