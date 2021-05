Intelligenz umschreibt die Fähigkeit des Geistes, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, Zusammenhänge zu erkennen, diese schnell zu verarbeiten und Probleme in geeigneter Weise zu lösen. Es gibt unterschiedliche Intelligenzen, darunter die mathematische, die sprachliche, die das Gedächtnis betreffende oder die Intelligenz im logischen Denken. Es ist also kompliziert, die Intelligenz zu messen Intelligenz messen Was macht den Menschen schlau? . Kein noch so umfangreicher und ausgeklügelter Test kann die gesamte geistige Kapazität eines Menschen zuverlässig prüfen. Ein Intelligenzquotient (IQ) zwischen 85 und 115 gilt als normal. Ab einem IQ von 130 spricht man von Hochbegabung, bei einem unter 70 von Intelligenzminderung.