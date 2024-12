Warum das wichtig ist: Die Uno schätzt, dass der Bürgerkrieg in Syrien über 14 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat – so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Etwa ein Zehntel davon hat in Europa Asyl bekommen. Etwa 28’000 leben in der Schweiz. Zunächst schlug diesen Geflüchteten viel Solidarität entgegen, der Ausspruch «Wir schaffen das» von Altkanzlerin Angela Merkel ging in die Geschichte ein. Doch schnell schlug die Stimmung um: Die Flüchtlingskrise befeuerte in vielen Ländern den Aufstieg populistischer und rechtsextremer Parteien.