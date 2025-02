Warum das wichtig ist: Zuerst wurde am Montag publik, dass der Bund und die Ruag einen Kadermitarbeiter jahrelang gewähren liessen, der sich massiv am Rüstungsinventar bedient und bereichert haben soll. Dann wurde via Medien publik, dass der Geheimdienstchef und der Chef der Armee beide die Kündigung eingereicht hatten – noch bevor der Gesamtbundesrat informiert wurde. Und zur Krönung machte die Noch-Verteidigungsministerin vor den Medien ihrem Ärger über die angeblich überzogene Kritik und unkooperative Amtskollegen Luft. So ein katastrophales Bild gab der Bund schon lange nicht mehr ab. Der neue Verteidigungsminister wird sehr viel zerbrochenes Geschirr zusammenräumen müssen. Und das im Eiltempo: Dem Parlament geht langsam die Geduld aus.