Warum das wichtig ist: Männer, die ihre (Ex-)Partnerin töten: Die Schweiz erlebt dieses Jahr eine erschreckende Serie von Femiziden. Gemäss einer Studie des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann hat dies viel mit dem Vorhandensein von Schusswaffen in privaten Haushalten zu tun. Denn das Wissen, dass eine Waffe leicht verfügbar ist, «ermöglicht einem potenziellen Täter eine einfachere Tatbegehung», heisst es in der Untersuchung. Somit stellen auch frühere Armeewaffen in Privatbesitz einen Risikofaktor dar. Dies anerkennt nun auch der Bundesrat, der frühere Forderungen für Verschärfungen im Umgang mit solchen Waffen stets abgelehnt hat.