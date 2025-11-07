Warum das wichtig ist: Die Konsequenzen der Klimaerwärmung werden schon jetzt immer deutlicher und immer teurer. Unwetter haben 2024 hierzulande so viele Todesopfer gefordert wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Die Schäden durch Unwetterkatastrophen beziffern sich auf 904 Millionen Franken – so viel wie seit 2005 nicht mehr. Diese neuen Szenarien lassen befürchten, dass wir uns auf weit heftigere Konsequenzen einstellen müssen.