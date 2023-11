Wann wird das neue Tarifsystem My Ride eingeführt?

Noch ist alles erst eine Idee. Im März will die ÖV-Branchenvereinigung Alliance Swisspass erste Tests mit ausgewählten Kunden durchführen. Danach werde entschieden, wie es weitergehen soll, sagt Sprecherin Susanna Wittwer Klingler. Bis auf Weiteres bleibt für die ÖV-Kunden alles beim Alten. Die Option My Ride soll frühestens in zwei Jahren zur Verfügung stehen, «wie und in welcher Form, ist aber noch offen», sagt Wittwer gegenüber dem Beobachter.