Warum der Microcar draussen bleibt

Zurück zum Auto im Abteil. Warum darf es nicht mit? Ganz einfach: Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind vom Transport ausgeschlossen. Das gilt für Microcars genauso wie für das kleine Töffli. Doch auch ohne Benzin im Tank gibt es eine klare An- respektive eben Absage. Etwa für Elektro-Stehroller oder für manche grösseren Tandems, Liege- oder Lastenvelos. Wer es trotzdem versucht, kassiert nicht nur schiefe Blicke der Mitreisenden: Neben dem erzwungenen Zwischenhalt an der nächsten Station droht wiederum ein Zuschlag von mindestens 70 Franken.