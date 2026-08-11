Schweiss, Dönerwolken und Quasselstrippen – so wird die Fahrt nicht zum Albtraum
Zugreisen sind heutzutage sehr bequem, wenn da nicht die nervigen Mitpassagiere wären. Die Tipps des Beobachters zeigen, wie es besser geht.
Die französische Bulldogge im Abteil nebenan furzt im Minutentakt, einer schmatzt bereits frühmorgens einen Eiersalat und eine andere verströmt einen derart üblen Körpergeruch, dass man gar nicht wissen will, an welchem Ort oder Unort der entstanden ist.
Wer trotz solchen Belästigungen auf seinem Zugsitz ausharrt, ist härter im Nehmen als James Bond. Oder weiss möglicherweise: Schnell kann man selbst zur Mitreisenden werden, die in unangenehmer Erinnerung bleibt.
Mit diesen 17 Regeln für Passagiere wird die Pendlerwelt angenehmer.
Am Bahnhof
1. Rechts stehen, links gehen
Der ultimative Tipp von Pendler-Anti-Aggressionsexpertinnen klingt simpel, ist aber raffiniert: auf der Rolltreppe rechts stehen, links gehen. Wenn man es pressant hat, gibt es nichts Nervigeres als Menschen, die auf beiden Seiten der Rolltreppe angelehnt einen Schwatz halten oder sich mit Koffer und Tasche ausbreiten.
2. Abstand auf dem Perron
Schon unsere Grossmütter wussten: Manchmal ist Abstand die bessere Nähe. Das gilt besonders auf dem Perron beim Einsteigen. Wer sich nicht zurückhalten kann, soll wenigstens den Mitreisenden vor sich nicht in den Nacken atmen.
3. Erst aussteigen lassen
Würde eine Horde wilder Hyänen auf Sie zuströmen, gingen Sie bestimmt zur Seite und liessen sie passieren. Warum also stellt man sich direkt vor die Tür des eben eingefahrenen Zugs voller Schlechtgelaunter, die erst aussteigen müssen, damit man einsteigen kann? Beide Seiten könnten sich Gemotze und möglicherweise auch blaue Flecke sparen, wenn man denen, die aussteigen wollen, Platz macht.
4. Die Zigarette davor
Rauchen mag sexy aussehen, erotisch riechen aber tut es nicht. Deshalb den letzten Zug, den Sie eben erst von Ihrer Zigarette genommen haben, nicht erst im Waggon ausblasen. Und blockieren Sie auch keine Türen, um husch, husch fertig zu rauchen.
Welche lustigen oder nervigen Erfahrungen haben Sie mit anderen Zugreisenden bereits gemacht? Erzählen Sie uns in der Kommentarspalte davon.
Im Zug
5. Beim Fensterplatz sitzen
Hürdenlauf ist eine Leichtathletikdisziplin, in der nur die wenigsten Zugpassagiere gut sind. Setzen Sie sich deshalb in einem leeren Abteil ans Fenster. Das hat für später Zusteigende den Vorteil, dass sie sich nicht vorbei an Ihren Knien auf den freien Sitz winden müssen.
6. Reservierte Plätze respektieren
«Réservé» steht meist nicht ohne Grund über einem Sitz. Klar können Sie den Platz dennoch einnehmen, aber dann bitte nicht verärgert sein, wenn Sie ihn bereits an der nächsten Station wieder räumen müssen.
7. Bitte absitzen
Es ist gar nicht so einfach, auf einer kurvenreichen Fahrt die Toilette sauber zu halten. Man sitzt ab oder geht erst an der nächsten Haltestelle aufs stille Örtchen. Das darf man. Das Plumpsklo ist passé.
8. Körperdüfte nach Mass
Sich in eine Parfümwolke zu hüllen, ist für Mitpassagiere genauso unangenehm, wie ohne Deo aus dem Haus zu gehen. Eine durchschnittliche Körperhygiene macht die Fahrt für alle angenehmer.
9. Schuhe bleiben an
Komme, was wolle: Ziehen Sie um Himmels Willen Ihre Schuhe nicht aus! Keiner will nackte, dreckige oder schweissige Füsse neben sich auf dem Sitz haben – und auch nicht im Blickfeld.
10. Riech- und Lärmpausen
Döner oder Lachsbrötchen mit viel Zwiebeln sind ein exquisiter Genuss. Aber nicht für jene, die mitriechen müssen. Und bitte, liebe Joghurtesserinnen, akzeptiert, wenn das Glas leer ist. Das Löffel-Glas-Geklimper beim Rausfischen der Mikroreste geht den Sitznachbarn gehörig auf die Nerven.
11. Silent Mode trotz Headphones
Kopfhörer mit Noise Cancelling sind für Pendler die beste Investition überhaupt. Aber rappen Sie bitte nicht laut mit, wenn Ihr Lieblingssong von Cypress Hill aus den Kopfhörern dröhnt. Und lachen Sie auch nicht ständig laut auf, wenn Sie einen lustigen Podcast hören. Ein absolutes No-Go: Im Takt der Musik Kaugummi kauen.
12. Körperflüssigkeiten und Essensreste in den Griff bekommen
Eine laufende Nase, ein darin festhängender Popel oder eine Pouletfaser, die vom Zmittag zwischen den Zähnen steckt: Wohlerzogene schaffen diskret Abhilfe mit einem Taschentuch oder verschwinden kurz aufs Klo, um sich dort all dessen zu entledigen, was stört.
13. Vierbeiner im Zaun halten
Ein Hund ist ein Herz auf vier Beinen, sagt man in Irland. Das sehen aber nicht alle so. Es gibt Mitpassagiere, die nicht erst ein Fellknäuel beiseiteschieben wollen, um zu einem Sitzplatz zu gelangen. Andere schätzen es nicht sehr, wenn der Vierbeiner sie im Schritt beschnüffelt.
14. Lautstark telefonieren
Keiner will mitbekommen, wie das Date geendet hat oder was der Freund zum Znacht kochen will. Telefonieren Sie also nicht mit dem Lautsprecher und stöpseln Sie Kopfhörer ein, wenn Sie Videos schauen. Auch über die Chefin schnöden oder lauthals über Büroaffären reden lässt man am besten bleiben. Auch sich selbst zuliebe: Man weiss nie, wer sonst noch im Zug sitzt.
15. Kreischende Kinder
Kleine herzige Mitpassagiere können im Lauf der Fahrt zu kleinen Nervensägen werden. Besonders wenn sie laut kreischend gangauf, gangab um die Wette rennen. Sie selbst oder Ihre eigenen Kinder waren auch mal klein. Versuchen Sie deshalb, Verständnis zu zeigen. Wenn der Bogen aber überspannt ist, können Sie die Eltern freundlich darauf hinweisen, dass der Zug kein Spielplatz ist. Denken Sie daran, dass auch Kleinkinder eine Intimsphäre haben. Streichen Sie ihnen also weder über die Haare noch über die Wange. Und nicht glotzen, wenn eine Mutter ihr Kind stillt.
16. Passiver Widerstand gegen Quasselstrippen
Der Arbeitstag war lang, und Ihre Lust auf Smalltalk ist gleich null. Verständlich. Ziehen Sie dennoch kurz die Kopfhörer aus den Ohren, wenn der ältere Herr gegenüber mit Ihnen sprechen will. Vielleicht hat er nur eine Frage. Vielleicht aber haben Sie Pech und er will von seinem Wanderausflug berichten oder über Klimakleber wettern. In diesem Fall stehen Sie beim nächsten Halt auf, verabschieden sich freundlich und suchen sich ein anderes Abteil.
17. Blick weg vom Handy-Display
Die Augen sind dafür gemacht, um beim Gehen nach vorne – oder auch nach rechts und links – schauen zu können und nicht nur nach unten aufs Smartphone-Display. Wer seinen Blickwinkel so verengt, droht mit anderen Reisenden oder Gegenständen zu kollidieren. Strafende Blicke sind nur das eine, das man sich dabei holen kann.
Das können Reisende tun, wenn …
- der einzige Billettautomat kaputt ist: Wer das Billett nicht online kaufen kann, sucht möglichst noch vor Abfahrt eine Zugbegleiterin und fragt nach einer Lösung.
- ein Streit um die Armlehne eskaliert: Unter der Nummer 0800 117 117 kann man die Transportpolizei rufen, wenn man sich bedroht fühlt.
- der Zug Verspätung hat: Passagiere, die mehr als 60 Minuten zu spät am Ziel ankommen, können 25 Prozent des Billettpreises zurückverlangen. Bei 120 Minuten gibt es die Hälfte zurück.