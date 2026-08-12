Ja, es kann sein, dass Sie Ihr Eigenheim verkaufen müssen, wenn Sie in ein Pflegeheim eintreten. Ob Sie sich freiwillig dafür entscheiden oder aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen sind, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die meisten können ein Pflegeheim nicht selbst zahlen, sondern müssen dafür Ergänzungsleistungen beziehen. Denn die Renten aus AHV und Pensionskasse reichen dafür oft nicht.