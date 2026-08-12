Ja, es kann sein, dass Sie Ihr Eigenheim verkaufen müssen, wenn Sie in ein Pflegeheim eintreten. Ob Sie sich freiwillig dafür entscheiden oder aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen sind, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die meisten können ein Pflegeheim nicht selbst zahlen, sondern müssen dafür Ergänzungsleistungen beziehen. Denn die Renten aus AHV und Pensionskasse reichen dafür oft nicht.

Partnerinhalte
 
 
 
 

Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat man erst, wenn das Vermögen unter der Schwelle von 100’000 Franken liegt. Ein Eigenheim zählt dabei auch zum Vermögen – und übersteigt diesen Freibetrag meistens bei weitem.

Wenn Sie das Häuschen unbedingt in der Familie behalten möchten: Sprechen Sie mit den Kindern. Vielleicht ist eines in der finanziellen Lage, Ihnen das Haus abzukaufen. Dann können Sie mit dem erhaltenen Geld das Pflegeheim finanzieren. Eine andere Möglichkeit ist die Vermietung des Hauses, sofern die Miete genug einbringt, damit alle Kosten des Heimes gedeckt werden können.

Ein Händeschütteln vor einem Rettungsring
Beratung zum Pflegeheim
Haben Sie Fragen zu Rechnungen und zur Pflegeeinstufung Ihres Altersheims? Unsere Expertinnen und Experten beraten Sie bei Konflikten mit Heimen.

Sie finden diesen Text nützlich?

Abonnieren Sie kostenlos den Newsletter «Alles im Griff». Er liefert wöchentlich die besten Tipps und Ratgeber des Beobachters – und spart Ihnen Geld, Zeit und Nerven.


Wenn Sie diesen Newsletter abonnieren, erklären Sie sich mit unseren Richtlinien zum Datenschutz einverstanden.