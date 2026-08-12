Muss ich das Haus verkaufen, wenn ich ins Heim ziehe?
Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen ins Pflegeheim muss: Kann man mich dazu zwingen, mein Haus zu verkaufen, um die Kosten dafür zu tragen?
Ja, es kann sein, dass Sie Ihr Eigenheim verkaufen müssen, wenn Sie in ein Pflegeheim eintreten. Ob Sie sich freiwillig dafür entscheiden oder aus gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen sind, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die meisten können ein Pflegeheim nicht selbst zahlen, sondern müssen dafür Ergänzungsleistungen beziehen. Denn die Renten aus AHV und Pensionskasse reichen dafür oft nicht.
Anspruch auf Ergänzungsleistungen hat man erst, wenn das Vermögen unter der Schwelle von 100’000 Franken liegt. Ein Eigenheim zählt dabei auch zum Vermögen – und übersteigt diesen Freibetrag meistens bei weitem.
Wenn Sie das Häuschen unbedingt in der Familie behalten möchten: Sprechen Sie mit den Kindern. Vielleicht ist eines in der finanziellen Lage, Ihnen das Haus abzukaufen. Dann können Sie mit dem erhaltenen Geld das Pflegeheim finanzieren. Eine andere Möglichkeit ist die Vermietung des Hauses, sofern die Miete genug einbringt, damit alle Kosten des Heimes gedeckt werden können.