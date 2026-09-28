Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Haben Sie Ihren Anfangsmietzins erfolgreich angefochten? Oder verlief das Verfahren anders als erhofft? Schreiben Sie uns eine Mail oder teilen Sie Ihre Erfahrungen in der Kommentarspalte. Schildern Sie kurz Ihren Fall und geben Sie eine Telefonnummer an, unter der wir Sie erreichen können. Hilfreich sind Dokumente, aus denen der ursprüngliche und der neue Mietzins hervorgehen. Teilen Sie uns bitte auch mit, ob wir Ihre Geschichte mit Ihrem Namen erzählen dürfen oder ob Sie anonym bleiben möchten.

Auch wenn Sie keine Publikation wünschen, sind wir froh um Ihre Rückmeldung. Ihre Angaben und Unterlagen behandeln wir in jedem Fall vertraulich, und wir besprechen eine mögliche Veröffentlichung vorher mit Ihnen.