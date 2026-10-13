Tipps: So lüften Sie die Wohnung optimal

Richtiges Lüften hilft, die Heizung effizient zu nutzen:

Ungefähr dreimal am Tag richtig durchlüften, indem mehrere Fenster während maximal zehn Minuten ganz geöffnet sind.

Wenn es zu trocken ist

Fensterfugen abdichten

Radiatoren herunterdrehen

Küchen- und WC-Abluftanlagen nur bei Bedarf einstellen



Wenn es zu feucht ist

Nach Dusche oder Bad immer kräftig lüften

Beim Kochen einen Deckel auf die Töpfe setzen

Bei Schimmel an den Möbeln diese umplatzieren und mindestens fünf Zentimeter von der Wand wegrücken

Keine Wäsche in der Wohnung trocknen lassen

Feuchtigkeitsmesser aufstellen



Wichtig: Kommt es trotz korrektem Lüften und richtigem Heizen zu Feuchtigkeitsschäden, muss umgehend der Vermieter in Kenntnis gesetzt werden. Denn Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung gelten als Mängel, die der Vermieter zu beseitigen hat. Ausser die Mieterin hat beispielsweise zu wenig geheizt oder zu selten gelüftet.

Quelle: Bundesamt für Energie