Mehr zu Mietzinserhöhung

Es gibt verschiedene Gründe, wie es zu einer Mietzinserhöhung kommen kann. Ein steigender Referenzzinssatz sowie die Weitergabe der Teuerung an die Mieterschaft betrifft viele, während eine Hausrenovation nur die dort wohnhaften Mieterinnen und Mieter tangiert. Erfahren Sie als Mitglied des Beobachters, was die Anforderungen an die Vermietenden sind und wie man sich als Mieter wehren kann.