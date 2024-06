Das alles geht aber nicht so schnell. Bis der Referenzzins sich bewegt, braucht es Zeit. Das liegt an den langjährigen Festhypotheken, die ebenfalls in die Rechnung einfliessen. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Referenzzins demnächst sinkt. Immerhin dürfte auch keine weitere Erhöhung der Mietzinse vor der Tür stehen.