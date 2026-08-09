Prüfen Sie, ob die Abrechnungsperiode im Mietvertrag steht. In der Regel läuft sie vom 1. Juli bis Ende Juni des Folgejahrs. Wann die Vermieterin die Abrechnung schicken soll, steht im besten Fall auch im Mietvertrag. Andernfalls sollte die Vermieterin die Aufstellung innert sechs Monaten seit dem Ende der Abrechnungsperiode zustellen.