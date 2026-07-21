Beispiel: Nehmen wir an, die Vermieterin würde am Freitag, 30. August, eine Kündigung per Ende September mit Einschreibebrief abschicken. Ist der Mieter abwesend, und kann das Schreiben gemäss Avis erstmals am Montag, 2. September, bei der Post abholen, ist die Kündigung zwar verspätet – aber nicht ungültig. Sie verschiebt sich dann einfach automatisch auf den nächstmöglichen Termin, das heisst in diesem Fall auf Ende Oktober.