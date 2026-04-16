Gewisse Statuten legen sogar fest, dass die Anteilscheine gleichzeitig als Mietzinsdepot dienen. Falls das bei Ihnen der Fall ist, bekommen Sie das Geld erst, wenn Sie allfällige Mietschäden und die noch offenen Nebenkosten beglichen haben. Und das kann dauern. Denn die Verwaltung muss bei einem Auszug keine Zwischenabrechnung für Nebenkosten erstellen. Sie darf auf den Termin der ordentlichen Nebenkostenabrechnung hin abrechnen. Immerhin darf sie die Kaution grundsätzlich nur in der Höhe der mutmasslichen Nachforderung zurückhalten.