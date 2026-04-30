Pflegefachleute besonders betroffen?

Aber dann war da eben noch der interessante Befund mit den Chefs: «Je schlechter das Verhalten der Vorgesetzten bewertet wurde, desto tiefer waren die Fehlzeiten.» Im Durchschnitt fehlen Spitex-Angestellte nämlich pro Jahr 15,4 Tage infolge Krankheit und Unfall. Unter den 40 Befragten hatten diejenigen Angestellten, die ihre Vorgesetzten negativ bewerteten, pro Jahr deutlich weniger Krankheitstage. Nämlich durchschnittlich 7,25 Tage. Das ist weniger als die Hälfte.