Eine Angestellte tauschte sich mit einer Arbeitskollegin in despektierlicher Weise über den Geschäftsführer aus, ihren direkten Vorgesetzten. Dazu nutzte sie Whatsapp, das sie auf einem Geschäftshandy installiert hatte. Bei einer Revision sichtete die Firma das Chatprotokoll und entliess die Frau darauf gestützt fristlos.

Nicht gerechtfertigt, sagte das Zürcher Obergericht. Die Nachrichten seien privat gewesen: «Der Schutz der Geheimsphäre geht einer allfälligen Überprüfung der Loyalität vor.» Die Frau erhält den Lohn für die Kündigungsfrist und eine Genugtuung.