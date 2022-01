Regel: Beteiligung am Mehrwert bei Investitionen

Zahlt ein Ehepartner mit seinem Erbe beispielsweise die Hypothek an der gemeinsamen Ferienwohnung ab und steigt deren Wert bis zur Auflösung der Ehe, ist er am Mehrwert beteiligt. Er erhält also mehr als seine ursprüngliche Investition. Ist das nicht gewünscht, können Eheleute die Mehrwertbeteiligung mit einer schriftlichen Vereinbarung ganz oder teilweise ausschliessen.