Wer CBD raucht und Auto fährt, riskiert eine Busse und den Entzug des Fahrausweises Fahrausweisentzug So schnell ist das Billett weg . Grund ist der Wirkstoff THC, der in geringer Menge auch in CBD-Produkten enthalten sein kann.

Gegenüber THC herrscht in der Strassenverkehrsgesetzgebung keine Toleranz. Autofahrerinnen und Autofahrer dürfen nicht mehr als 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut aufweisen. Diesen Wert erreicht man auch, wenn der letzte Konsum mehrere Tage zurückliegt.

Anders als die 0,5-Promille-Grenze bei Alkohol Alkoholkontrolle Wie viel Promille liegen drin? orientiert sich der THC- Grenzwert nicht daran, wie sich die Droge auf das Fahren auswirkt. Faktisch bedeutet diese Regelung für Autofahrer ein Verbot, THC-haltige Produkte zu konsumieren.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hält diese Regelung für unbefriedigend. «Konsumenten von legalem Cannabis haben Mühe, zu verstehen, warum sie angezeigt werden, obwohl sie bei einer Kontrolle nicht berauscht waren.»

Das BAG schlägt vor, neu auch für THC eine sogenannte Wirksamkeitsschwelle festzusetzen. Eine Studie der Uni Basel soll im nächsten Jahr aufzeigen, wo diese Schwelle liegen soll. Um einen neuen Grenzwert festzulegen, wäre allerdings eine Gesetzesrevision nötig. SVP-Exponenten haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Ein THC-Grenzwert für den Strassenverkehr, der sich an der Wirksamkeit orientiert, sei ein Schritt in Richtung Legalisierung von Cannabis.