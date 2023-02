Genügt ein Ehevertrag fürs Erben?

Frage einer Leserin: Gemäss unserem Ehevertrag erhält mein Mann bei meinem Tod unser gesamtes angespartes Vermögen. Braucht es noch ein Testament?

Antwort von Cornelia Döbeli, Beobachter-Beraterin im Fachbereich Erbrecht

Ja, das ist zu empfehlen. Denn wenn die Bank von einem Todesfall erfährt, sperrt sie in der Regel das Konto der verstorbenen Person Tod des Partners Darf die Bank unser Konto sperren? . Zugang gewährt sie erst, wenn ein Erbschein vorliegt und die aufgeführten Erben ihr Einverständnis gegeben haben. Das kann lange dauern.

Wenn Sie Kinder haben, gehören diese zu den gesetzlichen Erben Gesetzliche Erbfolge Wer erbt in welcher Rangfolge? und werden deshalb auf dem Erbschein aufgeführt. Das gilt auch, wenn Sie die ganze Errungenschaft im Ehevertrag dem überlebenden Ehegatten zugewiesen haben und das eheliche Vermögen nur aus Errungenschaft besteht, also aus dem, was Sie während der Ehe aus Einkommen angespart haben. Damit die Kinder nicht auf dem Erbschein erscheinen, müssen Sie und Ihr Mann noch zusätzlich in je einem Testament den überlebenden Ehegatten als Alleinerben einsetzen. Damit verlieren die Kinder ihre Erbenstellung, und der Erbschein lautet allein auf den überlebenden Gatten.