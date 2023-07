Die Betreibungen steigen mit dem 18. Lebensjahr sprunghaft an – obwohl Jugendliche auch schon vorher betrieben werden können. Aber logisch: Wer volljährig ist, muss Steuern zahlen, kann Kreditverträge abschliessen und wird vielleicht von der Krankenkasse für Prämien belangt, die die Eltern nicht bezahlt haben. Im schlechtesten Fall startet man so schon mit Schulden ins Erwachsenenleben. Glücklicherweise wird sich das mit der Revision des Krankenversicherungsgesetzes ab 2024 ändern.



Ein weiteres «kritisches Lebensereignis» für eine mögliche Verschuldung ist der Umzug in die erste eigene Wohnung Mit Freunden zusammenziehen So klappts mit der ersten WG . Mit ihrem Lohn müssen junge Erwachsene nun sämtliche Ausgaben selbst tragen und ihr Budget im Griff haben (siehe Tipps unten). Was einfach klingt, lerne man aber nicht einfach so nebenher, sagt Gregor Mägerle von der Schuldenprävention Zürich. Und vor allem: «Das Budget bildet das Leben ab. Auf gewisse Ausgaben ist man vielleicht nicht immer stolz.» Diesen Spiegel müsse man sich vorhalten.