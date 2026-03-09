Der Weg über die Verbände bietet Vorteile: Man kann sicher sein, dass das betreffende Mitglied eine qualifizierte Ausbildung und aktuelles Know-how hat, da es zur regelmässigen Weiterbildung verpflichtet ist. Zudem muss der Berater die Standesregeln des Verbandes einhalten. Wenn man sich an ein Nichtmitglied wendet, kann man an eine Nichtfachperson gelangen, die sich zwar Steuerexperte nennt, in diesem Bereich aber keine qualifizierte Ausbildung hat.