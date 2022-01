In der Regel ist eine Kündigungsfrist von drei Monaten vorgesehen. Das Ende der Vertragsdauer muss nicht mit dem Jahreswechsel übereinstimmen. Läuft die Versicherung zum Beispiel bis zum 31. Januar 2022, muss die Kündigung spätestens bis zum 31. Oktober 2021 bei der Versicherungsgesellschaft eingetroffen sein. Am besten schickt man sie per Einschreiben.