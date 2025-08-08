Wasserpistole einsetzen

Unfreiwillig abgespritzt zu werden, das macht keinen Spass. Streng genommen machen sich die Scharfschützen sogar strafbar, wenn sie jemandem mit der Wasserpistole gezielt ins Gesicht spritzen. Denn womöglich liegt eine Tätlichkeit vor – also eine Einwirkung, die den anderen zwar nicht an Körper oder Gesundheit schädigt, aber dennoch über das sozial akzeptierte Mass hinausgeht.