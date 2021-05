Was sind Grundrechte?

Sie sichern ein Mindestmass an Rechten, die für ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde unerlässlich sind. Menschen haben das Grundrecht, selbständig zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten. Grundrechte sind meist in einer Verfassung verankert und können vor Gericht eingeklagt werden.



Welche Grundrechte gibt es?

Die Bundesverfassung listet rund 30 Grundrechte auf. So etwa das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Schutz der Privatsphäre oder auf Rechtsgleichheit. Grundrechte können sich auch aus der kantonalen Verfassung, der Europäischen Menschenrechtskonvention oder einem anderen völkerrechtlichen Vertrag ergeben.



Wen schützen sie?

Grundrechte sind Menschenrechte und stehen allen zu. Erwachsenen genauso wie Minderjährigen oder Personen, die unter umfassender Beistandschaft Beistandschaft Ein Beistand nach Mass stehen. Auch die Herkunft spielt keine Rolle.



Sind Grundrechte unantastbar?

Nein. Eine Einschränkung darf aber nicht weiter reichen, als zur Verfolgung eines legitimen Ziels unbedingt nötig ist. Und es braucht Abwägungen, wenn der Anspruch auf das eine Grundrecht ein anderes Grundrecht verletzt (siehe «Wann der Staat eingreifen darf»).



Wer muss die Grundrechte einhalten?

Die Grundrechte verpflichten in erster Linie den Staat. Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, verpflichtet sich, zur Verwirklichung der Grundrechte beizutragen.



Müssen sich auch Private an die Grundrechte halten?

Nicht direkt. Wenn die Grundrechte unmittelbar unter Privaten gälten, dürfte man beispielsweise im Testament Erben Das Testament die Lieblingsenkelin nicht bevorzugen, weil das gegen Rechtsgleichheit und Willkürverbot verstiesse. Grundrechte fliessen aber indirekt in die rechtlichen Beziehungen unter Privaten ein: Bei einem Streit werden die Gesetze nämlich grundrechtskonform ausgelegt.

Es gibt wenige Ausnahmen, wo Grundrechte unter Privaten direkt anwendbar sind. So kann sich zum Beispiel eine Angestellte direkt gegenüber dem Arbeitgeber auf die in der Verfassung verankerte Lohngleichheit für Mann und Frau Gleichstellungsgesetz Was die Lohnanalyse bringen wird berufen.



Wie wehrt man sich, wenn Grundrechte verletzt werden?

Man kann grundsätzlich ein Rechtsmittel gegen einen Entscheid ergreifen und sich bis vor Bundesgericht dagegen wehren. Unter Umständen können Bundesgerichtsentscheide an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg weitergezogen werden.