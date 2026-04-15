Nachbarn verklagen – brauche ich einen Anwalt?
Ich will rechtlich gegen meinen Nachbarn vorgehen. Brauche ich zwingend anwaltlichen Beistand?
Nein, es gibt grundsätzlich keinen Anwaltszwang. Man kann sich eigentlich immer selbst vertreten – theoretisch. Ob ein Profi sinnvoll ist, hängt primär vom Ziel ab. Geht es um eine Strafsache, etwa weil der Nachbar Sie bedroht hat? Dann übernimmt nach Ihrem Strafantrag die Staatsanwaltschaft die Arbeit. Da braucht es in der Regel keine Anwältin – die kann keine Beweise hinzaubern, wo keine sind.
Wenn Sie zivilrechtlich vorgehen wollen, etwa gegen Pflanzen, die zu nah an der Grenze stehen, führt der Weg meist zuerst zum Friedensrichter. Das Verfahren ist bewusst laienfreundlich gestaltet, sodass man auch ohne Anwältin hingehen kann.
Aber: Wenn die Gegenseite mit juristischer Begleitung erscheint, sind die Spiesse ungleich lang. Ohne Fachwissen verheddert man sich schnell im Paragrafendschungel.
Gerade wenn viel auf dem Spiel steht, ist eine Anwältin sinnvoll. Aber das kostet: Eine Anwältin verlangt pro Stunde mehrere Hundert Franken. Es ist also immer eine Abwägung im konkreten Einzelfall.
Eine Anwältin kann bei juristischen Fragen hilfreich sein. Doch wie findet man den richtigen Anwalt für das entsprechende Rechtsgebiet? Wie hoch sind die Kosten? Mit einem Beobachter-Abo erhalten Sie mit dem Merkblatt «Anwältin/Anwalt» Tipps für den Umgang mit Rechtsvertreterinnen.