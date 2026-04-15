Nein, es gibt grundsätzlich keinen Anwaltszwang. Man kann sich eigentlich immer selbst vertreten – theoretisch. Ob ein Profi sinnvoll ist, hängt primär vom Ziel ab. Geht es um eine Strafsache, etwa weil der Nachbar Sie bedroht hat? Dann übernimmt nach Ihrem Strafantrag die Staatsanwaltschaft die Arbeit. Da braucht es in der Regel keine Anwältin – die kann keine Beweise hinzaubern, wo keine sind.