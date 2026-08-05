Max argumentierte, seine körperliche Überlegenheit gegenüber dem Opfer dürfe nicht strafverschärfend ausgelegt werden. Leonie habe zwar nach den Auseinandersetzungen von Schmerzen berichtet. Aber das liege nicht an der «besonderen Brutalität», sondern daran, dass die Frau wohl deutlich zarter gebaut ist als er. Was er gemacht habe, dürfe nur als «schlichte Tätlichkeit» ausgelegt werden – wozu beispielsweise eine Ohrfeige gehört. Das sei keine Körperverletzung gewesen. Er habe deswegen eine Strafreduktion verdient.