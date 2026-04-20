Beim Erbvertrag und beim öffentlichen Testament fragt die Notarin den Erblasser respektive die Parteien anschliessend vor den zwei Zeugen, ob die Urkunde seinem respektive ihrem Willen entspricht. Die Zeugen erfahren den Inhalt des Papiers nicht und dürfen weder mit dem Erblasser respektive den Vertragsparteien verwandt noch in der Verfügung bedacht sein. Sie müssen lediglich bestätigen, dass die Urkunde dem Willen des Erblassers beziehungsweise der Vertragsschliessenden entspricht und dass er respektive sie ihrer Wahrnehmung nach handlungsfähig sind. Dann unterzeichnen auch die Zeugen die Urkunde.