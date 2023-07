Es ist das beliebteste Speiseöl der Schweiz: 2020 lag Rapsöl mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 5,9 Kilo in der Schweiz auf Platz eins, noch vor Sonnenblumenöl. Obwohl Schweizer Bäuerinnen und Bauern in den letzten Jahren flächenmässig mehr Raps angebaut haben, ist die Ernte gemäss SRF zurückgegangen. Schädlinge und kaltes, nasses Wetter während der Blüte machten dem Raps zu schaffen. Das Problem: Die Nachfrage steigt weiter an. Und das, obwohl das Öl bis vor wenigen Jahrzehnten als ungeniessbar galt.



Zu bitter und kratzig war es, durch Glucosinolate – Pflanzenstoffe, die auch in Kohl, Meerrettich und Senf vorkommen. Hinzu kam, dass Rapsöl damals einen hohen Anteil an Erucasäure enthielt, die in Verdacht stand, gesundheitsschädlich zu sein. Darum diente Raps ursprünglich zur Gewinnung von Lampenöl. Die Wende kam in den 70er-Jahren, als neue Rapssorten gezüchtet wurden und Rapsöl seine bittere Note verlor. In den neuen Sorten ist kaum noch Erucasäure vorhanden.