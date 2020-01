Schon innert der ersten paar Tage nach Ausbruch steckten sich mehrere hundert Menschen an. Zuerst in China, dann auch in weiteren asiatischen Ländern wie Vietnam, Japan und Thailand. Schliesslich breiteten sich die Viren auch über die Grenzen des Kontinents hinweg nach Europa und in die USA aus. Vermutlich wurden sie von Reisenden eingeschleppt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) listet die betroffenen Länder regelmässig hier auf. In der Schweiz gab es bisher erst Verdachtsfälle, die sich aber nicht erhärteten. In Bayern wurde ein Fall bestätigt.