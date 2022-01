Was verursacht Restless Legs?

Was den Bewegungsdrang in den Beinen auslöst, ist für die Medizin ein Rätsel. «Ein veränderter Eisenstoffwechsel im Gehirn, ein gestörter Dopamin-Gehirnstoffwechsel, Veränderungen im Gehirn-Opioidsystem und mehrere Gene können an der Entstehung beteiligt sein. Da ist die Forschung immer noch sehr breit gefächert», sagt Esther Werth, Leiterin des Schlaflabors im Unispital Zürich. Manchmal ist bereits die genetische Veranlagung allein so stark, dass sie ein RLS entstehen lässt. «Oder sie kommt nur zum Tragen, wenn weitere Faktoren wie Eisenmangel oder eine andere Begleiterkrankung auftreten.»