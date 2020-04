Ein 58-Jähriger hustet bei einer Polizeikontrolle in Winterthur absichtlich Beamte an. Ein psychisch auffälliger Mann spuckt in BürglenTG einem Polizisten ins Gesicht Gewalt und Drohungen Hilferuf aus dem Polizei-Korps . Ein Aargauer Kardiologe verbreitet über Wochen Verschwörungstheorien via Social Media: Das Virus sei ein schlechter Scherz und ein globaler Putschversuch, die schweren Krankheitsverläufe hingen mit der Mobilfunktechnologie 5G zusammen. Er wird in psychiatrische Behandlung gebracht.