Vor diesem Hintergrund richtet Natalie Urwyler, Ärztin am Spital Wallis und Preisträgerin des Prix Courage 2018, deshalb einen dringenden Appell an die Wirtschaft. Sie fordert: Stellt die Väter frei, damit diese Mütter arbeiten können! Väter, die nicht in akut notwendigen Berufen arbeiten, sollten nun besser zu Hause die Kinder betreuen. Wichtig seien derzeit Ärztinnen, Pflegefachleute und Apothekerinnen, aber auch Mitarbeitende in den ebenfalls frauendominierten Spitalküchen, Wäschereien oder im Bereich Reinigung, findet Urwyler.